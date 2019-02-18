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Узбекская валюта - сум

Сум растет к доллару вторую неделю подряд: курс валют в Узбекистане

Sputnik
Экономика
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Тема:
Курс доллара и евро к суму в Узбекистане (52)
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Центральный банк Узбекистана установил с 19 февраля новый обменный курс американской и европейской валют.

ТАШКЕНТ, 18 фев - Sputnik.  По данным на понедельник, узбекский сум продолжает укрепляться по отношению к основным мировым валютам.

Как следует из данных Telegram-канала Центрального банка, курс доллара потерял 2,95 сума и составил 8392,20 сума.

Доллар
Nguyen Huy Kham
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Евро упал на 32,72 сума – до 9477,31 сума.

Российская валюта подешевела на 1,42 сума. Она стоит 126,25 сума.

Центральный банк может оказывать воздействие на уровень спроса и предложения иностранной валюты через денежно-кредитную политику посредством сдерживания роста денежной массы и повышения привлекательности активов в национальной валюте, передает пресс-служба Центробанка.

Тема:
Курс доллара и евро к суму в Узбекистане (52)



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