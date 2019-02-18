Ташкент и Душанбе будут вместе производить сельхозтехнику

В ноябре 2018 года между Ташкентским заводом сельхозтехники и таджикским "Ориенбанком" было подписано соглашение об учреждении совместной производственной компании.

ТАШКЕНТ, 18 фев — Sputnik. Таджикистан и Узбекистан открыли СП "Ориен-Узагро" по выпуску сельхозтехники, передает пресс-служба "Узагротехсаноатхолдинга".

© Sputnik / Александр Кондратюк Ташкентская область получит сельхозтехнику на льготных условиях

Новое совместное таджикско-узбекское предприятие 11 февраля было зарегистрировано в Налоговом комитете Таджикистана.

Совместная компания построит завод в Таджикистане, который будет производить сельхозтехнику и оборудование на основе деталей и запчастей, выпускаемых в Узбекистане.

Во время переговоров узбекская делегация и гендиректор ИПК "Ориенинвест" Саидисматулло Валиев отметили важность организации СП. По мнению участников встречи, предприятие укрепи стратегическое партнерство двух стран.