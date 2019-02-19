"Узкимёсаноат" и Samsung построят завод по производству аммиака и карбамида

ТАШКЕНТ, 10 фев — Sputnik. Акционерное общество "Узкимёсаноат" и южнокорейская Samsung Engineering построят в Узбекистане завод по производству карбамида и аммиака стоимостью 600 миллионов долларов. Об этом сообщили в пресс-службе президента республики.

Во вторник Шавкат Мирзиёев в ходе поездки по Сырдарьинской области посетил площадку строительства химического завода, расположенную в городе Янгиер. Предприятие будет выпускать 400 тысяч тонн аммиака и 600 тысяч тонн карбамида в год.

"Такой благоприятной инфраструктуры, как в Сырдарье, больше нигде нет. Эти возможности помогут строительству и стабильной работе завода, повышают привлекательность в глазах инвесторов. Это очень рентабельный, перспективный проект", — отметил глава государства, знакомясь с ходом реализации проекта.

В следующем году "Узкимёсаноат" совместно с японской Mitsubishi Heavy Industries планирует завершить строительство еще одного завода по производству 660 тысяч тонн аммиака и 577,5 тысячи тонн карбамида в год. Проект стоимостью 985,7 миллиона долларов реализуется на базе АО "Навоиазот" — крупнейшего химического предприятия республики.