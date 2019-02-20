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Бизнесмен за работой

Система цифрового банкинга набирает обороты в Узбекистане

© Flickr / Wonderlane
Экономика
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В 2018 году через межбанковскую платежную систему Центробанка Узбекистана прошло 74,7 млн транзакций на общую сумму 845,6 трлн сумов.

ТАШКЕНТ, 20 фев - Sputnik. В 2018 году количество платежных операций через межбанковскую платежную систему Центробанка увеличилось на 32% по сравнению с 2017 годом, сообщает пресс-служба финансового регулятора.

В 2018 году через межбанковскую платежную систему Центрального банка прошли 74,7 млн транзакций на общую сумму 845,6 трлн сумов.

Общее число пользователей систем дистанционного обслуживания банковскими счетами по состоянию на 1 января 2019 года составило более 7,95 миллиона. Из них почти 360 тысяч - это юридические лица и индивидуальные предприниматели. А около 7,6 млн - физические лица.

Бобир Абубакиров - заместитель председателя Центрального банка Узбекистана
© Агентство новостей "Podrobno.uz"
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Через клиринговую систему (система взаимозачетов за предоставленные друг другу услуги, товары или ценные бумаги, основанная на безналичном расчете между сторонами) в 2018 году осуществлено платежей на 10 154,9 млрд сумов, тогда как в 2017 году эта сумма равнялась 5181,3 млрд сумов.

Напомним, в Узбекистане разработана и согласована с Министерством по развитию информационных технологий и коммуникаций Концепция развития цифрового банкинга в Узбекистане в 2018-2020 годах.

 

 




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