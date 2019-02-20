17:05 20 Февраля 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB126.25
  • EUR9477.31
  • USD8392.20
Поиск
Гранат

Казахстан запретил ввоз узбекских гранатов

© Sputnik / Асатур Есаянц
Экономика
Получить короткую ссылку
273 0 0

Казахстан принял ограничительные меры после случаев ввоза карантинных вредителей вместе с гранатами.

ТАШКЕНТ, 20 фев – Sputnik. С 19 февраля Казахстан ввел временный запрет на ввоз в республику узбекских гранатов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства РК.

Уточняется, что в последнее время инспекторы часто выявляли в ягоде вредителей, в частности, червеца Комстока.

За последний месяц текущего года Казахстан выявил два факта поставки с территории Узбекистана гранатов, зараженных карантинным объектом.

Колонии червеца приводят к усыханию растений. При сильном заражении происходит одеревенение плодов, ухудшаются их вкусовые качества, уменьшается вес.

По теме

Во Внуково задержали 13 партий запрещенной мясной и молочной продукции
Почему сухофрукты из Узбекистана попали под карантин в России
Теги:
гранат, Узбекистан, Казахстан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Суперлуние, наблюдаемое в Москве
Главное суперлуние 2019 года
Новый тренд: как узбеки скупают уникальные номера за миллионы - видео
Новый тренд: как узбеки скупают уникальные номера за миллионы - видео
Афганистан без России — 30 лет хаоса
Афганистан без России — 30 лет хаоса

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054