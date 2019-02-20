Казахстан запретил ввоз узбекских гранатов

Казахстан принял ограничительные меры после случаев ввоза карантинных вредителей вместе с гранатами.

ТАШКЕНТ, 20 фев – Sputnik. С 19 февраля Казахстан ввел временный запрет на ввоз в республику узбекских гранатов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства РК.

Уточняется, что в последнее время инспекторы часто выявляли в ягоде вредителей, в частности, червеца Комстока.

За последний месяц текущего года Казахстан выявил два факта поставки с территории Узбекистана гранатов, зараженных карантинным объектом.

Колонии червеца приводят к усыханию растений. При сильном заражении происходит одеревенение плодов, ухудшаются их вкусовые качества, уменьшается вес.