Весной в Баварии пройдут Дни экономики Узбекистана

Мероприятия будут организованы в Мюнхене и других городах Баварии.

ТАШКЕНТ, 22 фев — Sputnik. Дни экономики Узбекистана пройдут в Баварии весной этого года. Об этом стало известно по итогам встречи, в которой приняли участие глава Министерства инвестиций и внешней торговли республики Сардор Умурзаков и советник премьер-министра Баварии, начальник департамента "Европа, международные отношения, СМИ" Государственной канцелярии доктор Томас Груббер.

Стороны обсудили вопросы исполнения "дорожной карты" по итогам визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Германию, который состоялся в январе.

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"По обоюдной инициативе в Мюнхене и других городах Баварии весной текущего года будут организованы Дни экономики Узбекистана с участием широкого круга предпринимателей, а также отраслевых объединений из Узбекистана и инвесторов из ФРГ для проведения презентаций инвестиционного потенциала Узбекистана и организации адресных встреч и переговоров в формате B2B", — сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций и внешней торговли.

Затем в столице Узбекистана пройдут Дни экономики Баварии, планируется организовать бизнес-форумы с участием германских инвесторов. Представители деловых кругов посетят регионы республики и, как ожидается, достигнут окончательных договоренностей по реализации совместных проектов.

Кроме того, на встрече стороны обсудили перспективу официального визита премьер-министра Баварии Маркуса Зедера в Узбекистан в марте.

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Напомним, итогом визита Мирзиёева в ФРГ стали более 80 подписанных договоров. Стороны договорились в ближайшее время довести товарооборот до миллиарда долларов. Кроме того, частные компании государств заключили контракты на сумму более восьми миллиардов евро (или более девяти миллиардов долларов США). Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер приедет в Узбекистан, как ожидается, в мае.