В Ашхабаде презентовали инвестиционный потенциал Узбекистана

В Ашхабаде прошло мероприятие под девизом "Узбекистан – Туркменистан: новые возможности для развития торговли".

ТАШКЕНТ, 23 фев – Sputnik. Посольство Узбекистана совместно с представительством Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) провели в Ашхабаде презентацию инвестиционного потенциала республики. Об этом сообщает пресс-служба узбекистанского ведомства.

В мероприятии приняли участие туркменские предприниматели и представители СМИ.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров Узбекистан и Туркменистан готовы развивать сотрудничество во всех сферах

Посол Акмалжон Кучкаров рассказал о достигнутых результатах в рамках реализации Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Узбекистана в 2017-2021 годах. Он подчеркнул, что реформы Шавката Мирзиёева охватывают практически все сферы жизни.

Напомним, в январе первый заместитель министра иностранных дел Узбекистана Илхом Неъматов и посол Туркменистана Язгулы Маммедов подтвердили готовность к дальнейшему расширению сотрудничества во всех сферах, представляющих взаимный интерес.