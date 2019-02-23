В Ашхабаде презентовали инвестиционный потенциал Узбекистана

ТАШКЕНТ, 23 фев – Sputnik. Посольство Узбекистана совместно с представительством Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) провели в Ашхабаде презентацию инвестиционного потенциала республики. Об этом сообщает пресс-служба узбекистанского ведомства.
В мероприятии приняли участие туркменские предприниматели и представители СМИ.
Напомним, в январе первый заместитель министра иностранных дел Узбекистана Илхом Неъматов и посол Туркменистана Язгулы Маммедов подтвердили готовность к дальнейшему расширению сотрудничества во всех сферах, представляющих взаимный интерес.