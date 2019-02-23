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В Ашхабаде презентовали инвестиционный потенциал Узбекистана

CC0 / pixabay
Экономика
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В Ашхабаде прошло мероприятие под девизом "Узбекистан – Туркменистан: новые возможности для развития торговли".

ТАШКЕНТ, 23 фев – Sputnik. Посольство Узбекистана совместно с представительством Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) провели в Ашхабаде презентацию инвестиционного потенциала республики. Об этом сообщает пресс-служба узбекистанского ведомства.

В мероприятии приняли участие туркменские предприниматели и представители СМИ.

Флаги Туркменистана и Республики Узбекистан
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Узбекистан и Туркменистан готовы развивать сотрудничество во всех сферах
Посол Акмалжон Кучкаров рассказал о достигнутых результатах в рамках реализации Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Узбекистана в 2017-2021 годах. Он подчеркнул, что реформы Шавката Мирзиёева охватывают практически все сферы жизни.

Напомним, в январе первый заместитель министра иностранных дел Узбекистана Илхом Неъматов и посол Туркменистана Язгулы Маммедов подтвердили готовность к дальнейшему расширению сотрудничества во всех сферах, представляющих взаимный интерес.

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Теги:
Торговля, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), Инвестиции, Ашхабад, Туркменистан, Узбекистан



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