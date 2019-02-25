Доллар снова начал расти – курс в валют в Узбекистане

По данным на понедельник, американская валюта подросла на 10,99 сума, европейская взлетела на 52,75 сума.

ТАШКЕНТ, 25 фев – Sputnik. Центральный банк Узбекистана с 26 февраля установил новый обменный курс американской и европейской валют.

Как следует из данных банка в Telegram-канале, курс доллара по сравнению с предыдущей неделей вырос на 10,99 сума и составил 8403,19 сума.

Евро вырос сразу на 52,75 сума – до 9530,06 сума.

Фунт стерлинга подскочил на 151,13 сума, его курс составил 10 967,84 сума.

Центральный банк может оказывать воздействие на уровень спроса и предложения иностранной валюты через денежно-кредитную политику посредством сдерживания роста денежной массы и повышения привлекательности активов в национальной валюте, передает пресс-служба Центробанка.