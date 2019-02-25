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Казахстан и Узбекистан обсудили взаимодействие в железнодорожной сфере

Скидки, объемы, выход к морю: о чем договорились Узбекистан и Казахстан

Пресс-служба "Узбекистон темир уйллари"
Экономика
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Представители железных дорог Казахстана и Узбекистана обсудили планы на 2019 год.

ТАШКЕНТ, 25 фев - Sputnik. Увеличение объема грузовых контейнерных перевозок и условия преференций и скидок между двумя странами стали основной темой встречи с первым заместителем председателя правления Национальной компании "Казакстан темир жолы" Канатом Альмагамбетовым, которая состоялась в "Узбекистон темир йуллари".

Участники встречи проанализировали проделанную работу по организации работ по отправке и приему грузов через межгосударственные железнодорожные стыковые пункты в 2018 году. Стороны обменялись мнениями о предстоящих планах на 2019 год.

"Особое внимание было уделено увеличению объема грузовых контейнерных перевозок. Условия преференций и скидок между двумя странами также были в центре обсуждений", - говорится в сообщении "Узбекистон темир йуллари".

Дмитрий Верхотуров
Sputnik / Vladimir Trefilov
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Обсуждения также касались контроля грузовых вагонов на маршруте следования, своевременного их возврата и внедрения услуг грузовых перевозок по новым направлениям. Стороны обсудили перспективы выхода по железным дорогам в порт Пакистана через Афганистан.

Отдельно рассмотрели вопросы подготовки предстоящей встречи руководителей железнодорожных администраций (железных дорог) государств-членов ШОС, которая планируется 11-15 марта 2019 года в городе Астане.

 




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