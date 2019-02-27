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На сборочном участке завода по производству аккумуляторных батарей

В Узбекистане станут производить гелевые аккумуляторы

© Sputnik / Максим Богодвид
Экономика
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Новая линейка аккумуляторов в перспективе позволит предприятию выйти на рынок электромобилей.

ТАШКЕНТ, 27 фев - Sputnik. АО "Узвторцветмет" запустит завод по производству гелевых (индустриальных) аккумуляторов, передает пресс-служба предприятия.

Общая стоимость проекта оценивается в пять миллионов долларов. Национальный банк Узбекистана выделит на него кредит.

Линия по тестированию готовых аккумуляторов
© Sputnik / Александр Кряжев
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В настоящее время в рамках строительно-монтажных работ уже освоено свыше 5,8 миллиарда сумов, поставлен основной объем технологического оборудования.

"Первоначально мы планировали ввести предприятие в эксплуатацию в июне 2019 года. Однако затем решили модернизировать проект с прицелом не только на внутренний, но и внешний рынки. Сейчас для этого привлечена экспертная организация "Ташгипрогор", на основе заключений которой проект будет доработан и представлен в кабмине на одобрение", – отметил директор по перспективному развитию АО "Узвторцветмет" Александр Бабаянц.

Одно из главных преимуществ гелевых аккумуляторов – он может прослужить намного дольше свинцово-кислотных аналогов. Средний срок его службы при нормальной эксплуатации составляет 10 лет. 

Теги:
Национальный банк Узбекистана, Кредит, аккумулятор, Узбекистан



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