В Узбекистане станут производить гелевые аккумуляторы

ТАШКЕНТ, 27 фев - Sputnik. АО "Узвторцветмет" запустит завод по производству гелевых (индустриальных) аккумуляторов, передает пресс-служба предприятия.

Общая стоимость проекта оценивается в пять миллионов долларов. Национальный банк Узбекистана выделит на него кредит.

© Sputnik / Александр Кряжев "Узавтопром" намерен продать за рубеж 51,78% акций аккумуляторного завода

В настоящее время в рамках строительно-монтажных работ уже освоено свыше 5,8 миллиарда сумов, поставлен основной объем технологического оборудования.

"Первоначально мы планировали ввести предприятие в эксплуатацию в июне 2019 года. Однако затем решили модернизировать проект с прицелом не только на внутренний, но и внешний рынки. Сейчас для этого привлечена экспертная организация "Ташгипрогор", на основе заключений которой проект будет доработан и представлен в кабмине на одобрение", – отметил директор по перспективному развитию АО "Узвторцветмет" Александр Бабаянц.

Одно из главных преимуществ гелевых аккумуляторов – он может прослужить намного дольше свинцово-кислотных аналогов. Средний срок его службы при нормальной эксплуатации составляет 10 лет.