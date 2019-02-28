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Цементный завод

В "Ахангаранцементе" рассказали, сколько вложили в собственную модернизацию

© Sputnik / Евгений Козырев
Экономика
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В компании отмечают, что модернизация печи позволит увеличить коэффициент использования оборудования и межремонтный интервал.

ТАШКЕНТ, 28 фев - Sputnik. Компания "Ахангаранцемент" (входит в состав холдинга "ЕВРОЦЕМЕНТ груп") объявила о проведении модернизации оборудования.

Как сообщает пресс-служба АО, предприятие установило редуктор нового поколения на вращающейся печи, что позволит увеличить коэффициент использования оборудования и межремонтный интервал.

На площадке АО АХАНГАРАНЦЕМЕНТ заложен камень в основание нового цементного завода
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Заложен первый камень в основание нового завода на базе "Ахангаранцемента"

Кроме того, вращающаяся печь прошла плановый капремонт, который коснулся клинкерных транспортеров, шламопровода, холодильника, теплообменника и другого оборудования.

Суммарные инвестиции составили более полутора миллионов долларов. Максимальная производственная мощность составляет 2 миллиона тонн цемента в год.

Монтаж оборудования чешской компании WIKOV произведен под надзором супервайзера, и поставщик гарантирует надежность работы установки. Новый редуктор прост в обслуживании, отличается компактными размерами и высоким уровнем безопасности, отмечает компания.

Модернизация и техническое перевооружение действующего производства "Ахангаранцемента" идет одновременно с активным строительством нового завода, который начнет выпуск продукции в 2020 году.




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