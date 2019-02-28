Правительство Узбекистана утвердило порядок получения жилья от государства

ТАШКЕНТ, 28 фев - Sputnik. Постановлением правительства утвержден порядок учета граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, распределения и предоставления жилых помещений государственного жилищного фонда.

В соответствии с документом, вести учет граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, и определять очередность должны хокимияты и организации, имеющие на балансе ведомственный жилищный фонд.

Социальная норма площади жилья не должна быть менее 16 кв.м. на одного человека, а для инвалидов — не менее 23 кв.м.

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Лицами, нуждающимися в улучшении жилищных условий, считаются не имеющие места для жилья или проживающие в непригодных для этого помещениях, обитатели общежитий и живущие в производственных и служебных помещениях. Кроме того, претендовать на квадратные метры можно, если на одного члена семьи приходится площадь меньше социальной нормы площади жилья, а также в случае проживания вместе двух или более семьей, не состоящих в родственных связях. Также в перечень нуждающихся в улучшении жилищных условий вошли подверженные определенным хроническим заболеваниям граждане и проживающие в населенном пункте, в котором выделяется жилье, не менее 3 лет.

Жилое помещение из коммунального жилищного фонда целевого назначения предоставляется ветеранам войны 1941-1945 годов и воинам-интернационалистам, военнослужащим сверхсрочной службы, уволенным в запас или вышедшим в отставку, страдающим тяжелыми формами заболевания лицам, многодетным семьям, у которых 7 и более детей в возрасте до 16 лет, семьям, взявшим под опеку детей-сирот, престарелым одиноким пенсионерам и семьям с детьми-инвалидами.

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Лица, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, должны подать заявления в хокимият, которые комиссия обязана рассмотреть в течение 15 дней, а затем в течение двух дней сообщить о внесении гражданина в список.

Жилье предоставляется в порядке очередности. На получение квадратных метров без очереди могут претендовать те, чье жилье стало непригодным в результате стихийных бедствий, выпускники государственных детских учреждений, незаконно призванные к ответственности и в дальнейшем проходившие реабилитацию граждане, руководители и специалисты, переведенные или приглашенные из других населенных пунктов.

Предоставляемое жилье должно отвечать санитарным, противопожарным и техническим требованиям. Запрещается размещение в одной комнате лиц разных полов (кроме супругов).

Ордер на основании решения о предоставления жилого помещения из государственного жилищного фонда выдается гражданину в течение 3 дней.