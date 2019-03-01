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Установка для переработки попутного нефтяного газа на газобензиновом заводе

Air Products и "Узбекнефтегаз" организуют СП по производству редких газов

© Sputnik / Борис Кравец
Экономика
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Узбекистан будет работать с одним из ведущих мировых производителей промышленных газов.

ТАШКЕНТ, 1 мар – Sputnik. Американская Air Products и АО "Узбекнефтегаз" до конца марта подпишут соглашение о создании СП по производству и дистрибуции технических и редких газов, сообщает в пятницу пресс-служба узбекского холдинга.

По данным пресс-службы, председатель правления "Узбекнефтегаза" Баходыр Сидиков в пятницу провел встречу в Ташкенте с исполнительным вице-президентом Air Products Самиром Серханом. Стороны обсудили итоги совместных маркетинговых исследований технических и редких газов в Узбекистане и на внешних рынках.

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"Стороны выразили удовлетворение проделанной работой и договорились подготовить к подписанию в марте этого года соглашение о создании СП по производству и дистрибуции технических и редких газов", - говорится в сообщении.

Air Products и "Узбекнефтегаз" также планируют в мае в рамках международной выставки Oil & Gas Uzbekistan 2019 в Ташкенте определить концепцию реализации нефтехимического кластера, добавили в пресс-службе.

В октябре 2018 года Air Products и "Узбекнефтегаз" подписали соглашение о реализации перспективных проектов в области глубокой переработки газов стоимостью два миллиарда долларов. По данным холдинга, в среднесрочной перспективе в стране планируется построить новый газохимический кластер предварительной стоимостью 4,25 миллиарда долларов на основе государственно-частного партнерства.

Теги:
США, Узбекистан, Узбекнефтегаз



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