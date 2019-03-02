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Сколько ташкентцев перешли с "серой" зарплаты на "белую" в 2018 году

Sputnik
Экономика
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Трудоустроившись официально, более 2,5 тысячи жителей столицы стали исправными налогоплательщиками.

ТАШКЕНТ, 2 мар — Sputnik. В 2018 году официально трудоустроились 2654 ташкентца, которые ранее получали зарплату в конвертах. Об этом сообщили в пресс-службе хокимията города.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев
© Sputnik / Сергей Гунеев
Шавкат Мирзиёев раскритиковал налоговую
В стране в рамках проведения реформ в налоговой сфере внедряются механизмы, способствующие повышению прозрачности деятельности субъектов предпринимательства, отмечается в публикации.

Перешедшие на "белую" зарплату специалисты стали исправными налогоплательщиками, благодаря чему в первом квартале 2019 года бюджет пополнится на 810 миллионов сумов. Кроме того, официальное трудоустройство способствует укреплению социальной защищенности граждан.

Ранее президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выпустил закон о так называемой "амнистии по пенсионным долгам". Это позволит бороться с последствиями незаконной деятельности тех организаций и фирм, которые не выплачивали средства в пенсионный и социальный фонды, выдавали "серые" зарплаты в конвертах.

Теги:
Хокимият Ташкента, налоги, зарплата, Ташкент



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