Французы готовы профинансировать текстильные проекты в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 3 мар — Sputnik. Государственный инвестиционный банк Франции Bpifrance готов профинансировать совместные проекты в текстильной отрасли Узбекистана. Об этом сообщили в пресс-службе ассоциации "Узтекстильпром" после встречи с делегацией финансовой организации во главе с региональным директором Эммануэлем Брешаром.

"Французская сторона выразила заинтересованность в инвестировании совместных проектов в Узбекистане. Господин Брешар предложил профинансировать проекты в текстильной сфере. В частности, речь шла о поставке на узбекский рынок французских технологий и оборудования", — говорится в публикации.

Участники встречи предварительно договорились о привлечении крупных французских компаний и финансовых институтов к реализации совместных инвестпроектов в текстильной отрасли.

Ранее сообщалось, что республика намерена к 2025 году довести объем экспорта текстиля до семи миллиардов долларов за счет переработки всего объема производимой в республике хлопчатобумажной пряжи.

Абакумов о том, как Узбекистану заинтересовать мир своими тканями >>>