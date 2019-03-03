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Образцы тканей в выставочном зале

Французы готовы профинансировать текстильные проекты в Узбекистане

© Sputnik / Всеволод Тарасевич
Экономика
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Иностранные компании готовы предоставить Узбекистану технологии и оборудование.

ТАШКЕНТ, 3 мар — Sputnik. Государственный инвестиционный банк Франции Bpifrance готов профинансировать совместные проекты в текстильной отрасли Узбекистана. Об этом сообщили в пресс-службе ассоциации "Узтекстильпром" после встречи с делегацией финансовой организации во главе с региональным директором Эммануэлем Брешаром.

"Французская сторона выразила заинтересованность в инвестировании совместных проектов в Узбекистане. Господин Брешар предложил профинансировать проекты в текстильной сфере. В частности, речь шла о поставке на узбекский рынок французских технологий и оборудования", — говорится в публикации.

Участники встречи предварительно договорились о привлечении крупных французских компаний и финансовых институтов к реализации совместных инвестпроектов в текстильной отрасли.

Ранее сообщалось, что республика намерена к 2025 году довести объем экспорта текстиля до семи миллиардов долларов за счет переработки всего объема производимой в республике хлопчатобумажной пряжи.

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Теги:
текстиль, Узтекстильпром, Франция



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