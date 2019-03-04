Плодоовощи, общепит и телефоны: что еще подорожало в Узбекистане за февраль

Продовольственные товары подорожали за месяц в среднем на 2%, непродовольственные – на 1,5%, услуги выросли в стоимости на 0,8%.

ТАШКЕНТ, 4 мар - Sputnik. В феврале этого года цены на товары и услуги на потребительском рынке Узбекистана выросли в среднем на 1,6%, следует из данных Госкомстата.

Товары за месяц подорожали на 1,8%, в том числе продовольственные – на 2%, непродовольственные – на 1,5%. Услуги выросли в стоимости на 0,8%.

Для сравнения, в феврале 2018 года за месяц цены на товары повысились на 1,2%, услуги – на 0,7%. Продовольственные товары стали дороже на 1,1%, непродовольственные – на 1,3%.

В феврале 2019 года рост цен на продовольствие был ниже, чем в январе 2019 года (2% против 2,8%).

Из основных продовольственных товаров сильнее всего в феврале подорожали плодоовощи - цены на них выросли на 4%. Вторую позицию по этому показателю занимает общественное питание, в этой сфере цены второй месяц подряд растут болеечем на 3% (январь –3,4%, февраль – 3,3%). Замыкает тройку лидеров по росту цен в феврале 2019 годамолочная продукция, которая в среднем за месяц подорожала на 3,2%.

За два месяца с начала года непродовольственные товары подорожали на 2%. Из непродовольственных товаров основной рост цен зарегистрирован на средства связи (9,5%), культтовары (5,9%), основные бытовые товары и электроприборы (5,8%), моющие и чистящие средства (5,7%), запчасти для автомобилей (2,9%), кухонные принадлежности и приборы (2,2%), бытовой текстиль (2,1%), одежду (1,4%), обувь (1%).

"Важным фактором, оказавшим влияние на рост цен на основные виды непродовольственных товаров (одежду, обувь, бытовую технику, средства связи, культтовары, запчасти для автомобилей и т.д.), стало введение обновленных импортных

таможенных пошлин, предусмотренных постановлением президента, а также изменение позиций национальной валюты", - отметили в Госкомстате.

Цены на горючее для автомобилей за месяц снизились на 0,1%. На фоне стабильности цен на бензин и метанпропан стал дешевле на 1%.

Рост издержек субъектов предпринимательства привел к повышению тарифов на основные виды бытовых услуг. Ощутимее

всего подорожали услуги по ремонту бытовых приборов (8,1%), ремонту и техобслуживанию транспортных средств (7,6%), услуги бань и душевых (4,5%), парикмахерских и салонов красоты (2,4%).

Значительнее всего за январь-февраль 2019 года подорожали услуги по отдыху (6,1%), относительно февраля 2018 года –

жилищно-коммунальные услуги (24,9%).