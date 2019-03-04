Рост и падение одновременно: курс валют в Узбекистане

По данным на понедельник, американская валюта подешевела на 10,23 сума, а европейская подросла в цене на 16,09 сума.

ТАШКЕНТ, 4 мар - Sputnik. Центральный банк Узбекистана с 5 марта установил новый обменный курс американской и европейской валют.

Как следует из данных в Telegram-канале банка, курс доллара по сравнению с предыдущей неделей снизился на 10,23 сума и составил 8392,96 сума.

Евро вырос на 16,09 сума – до 9546,15 сума.

Фунт стерлинга подскочил на 112,55 сума, его курс составил 11 080,39 сума.

Центральный банк может оказывать воздействие на уровень спроса и предложения иностранной валюты через денежно-кредитную политику посредством сдерживания роста денежной массы и повышения привлекательности активов в национальной валюте, передает пресс-служба Центробанка.