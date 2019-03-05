16:36 05 Марта 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB127.32
  • EUR9546.15
  • USD8392.96
Поиск
Узбекнефтегаз и Worley Parsons намерены создать нефтехимический кластер

"Узбекнефтегаз" и Worley Parsons намерены создать нефтехимический кластер

Пресс-служба АО "Узбекнефтегаз"
Экономика
Получить короткую ссылку
60 0 0

Worley Parsons — один из стратегических партнеров АО "Узбекнефтегаз" в сфере инжиниринга.

ТАШКЕНТ, 5 мар — Sputnik. Председатель правления акционерного общества "Узбекнефтегаз" Боходиржон Сидиков и региональный директор компании Worley Parsons по Европе и странам СНГ Эндрю Вудхед обсудили создание нефтехимического кластера, сообщили по итогам встречи в пресс-службе узбекской компании.

"В повестку дня вошло обсуждение совместных проектов и перспектив сотрудничества в области нефтегазопереработки, монетизации природного газа, создания нефтехимического кластера", — говорится в публикации.

Заправка автомобиля на одной из автозаправочных станций.
© Sputnik / Евгений Одиноков
Узбекистан в январе снизил производство бензина более чем на 30%
Сидиков отметил, что сотрудничество с Worley Parsons динамично развивается. Компания является одним из стратегических партнеров "Узбекнефтегаза" в сфере инжиниринга. На сегодняшний день имеется необходимость повышения эффективности деятельности совместного предприятия Worley Parsons Uzbekistan Engineering LLC, говорится в публикации.

На встрече также обговорили партнерство в области подготовки специалистов по управлению проектами и проектированию объектов нефтегазовой отрасли республики.

Ранее сообщалось, что французская Total и российский "Новатэк" планируют к концу марта принять решение о проведении геологоразведочных работ по поиску нефти и газа в Узбекистане.

Узбекистан хочет закупать до 5 млн тонн нефти у Казахстана и России >>>

Теги:
Узбекистан, США, Узбекнефтегаз



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Центр для бездомных в Ташкенте
Когда больше некуда идти: как в Ташкенте спасают бездомных
Пикап по-собачьи: хаски в трениках соблазнил мексиканскую девушку
Пикап по-собачьи: хаски в трениках соблазнил мексиканскую девушку - видео
От А до К: что нужно знать о витаминах

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054