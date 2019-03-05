"Узбекнефтегаз" и Worley Parsons намерены создать нефтехимический кластер

Worley Parsons — один из стратегических партнеров АО "Узбекнефтегаз" в сфере инжиниринга.

ТАШКЕНТ, 5 мар — Sputnik. Председатель правления акционерного общества "Узбекнефтегаз" Боходиржон Сидиков и региональный директор компании Worley Parsons по Европе и странам СНГ Эндрю Вудхед обсудили создание нефтехимического кластера, сообщили по итогам встречи в пресс-службе узбекской компании.

"В повестку дня вошло обсуждение совместных проектов и перспектив сотрудничества в области нефтегазопереработки, монетизации природного газа, создания нефтехимического кластера", — говорится в публикации.

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Сидиков отметил, что сотрудничество с Worley Parsons динамично развивается. Компания является одним из стратегических партнеров "Узбекнефтегаза" в сфере инжиниринга. На сегодняшний день имеется необходимость повышения эффективности деятельности совместного предприятия Worley Parsons Uzbekistan Engineering LLC, говорится в публикации.

На встрече также обговорили партнерство в области подготовки специалистов по управлению проектами и проектированию объектов нефтегазовой отрасли республики.

Ранее сообщалось, что французская Total и российский "Новатэк" планируют к концу марта принять решение о проведении геологоразведочных работ по поиску нефти и газа в Узбекистане.

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