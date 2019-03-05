Агентство по развитию ГЧП запустило свой сайт

ТАШКЕНТ, 5 мар — Sputnik. Начал работу сайт Агентства по развитию государственно-частного партнерства (ГЧП).
"Данный портал является прозрачным и централизованным информационным ресурсом для потенциальных инвесторов, которые находятся в поиске высококачественных проектов ГЧП", — сообщается на портале.
Пока на сайте опубликована информация о девяти проектах для бизнеса, в числе которых строительство дороги в Сырдарьинской области, модернизация аэропортов, открытие 39 центров гемодиализа в Ташкентской, Самаркандской и Джизакской областях.
Сайт еще работает в тестовом режиме, поэтому не все его разделы полностью переведены на узбекский и русский языки.