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Агентство по развитию ГЧП запустило свой сайт

© pixabay
Экономика
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На портале уже представлена информация о нескольких проектах для бизнеса.

ТАШКЕНТ, 5 мар — Sputnik. Начал работу сайт Агентства по развитию государственно-частного партнерства (ГЧП).

"Данный портал является прозрачным и централизованным информационным ресурсом для потенциальных инвесторов, которые находятся в поиске высококачественных проектов ГЧП", — сообщается на портале.

Пока на сайте опубликована информация о девяти проектах для бизнеса, в числе которых строительство дороги в Сырдарьинской области, модернизация аэропортов, открытие 39 центров гемодиализа в Ташкентской, Самаркандской и Джизакской областях.

Сайт еще работает в тестовом режиме, поэтому не все его разделы полностью переведены на узбекский и русский языки.

Агентство по развитию ГЧП обзавелось сайтом
© https://www.pppda.uz/ru/
Агентство по развитию ГЧП обзавелось сайтом
Агентство по развитию государственно-частного партнерства было создано осенью 2018 года. Оно определяет единую политику ГЧП в Узбекистане, рассматривает проекты, согласует тендерную документацию и соглашения о ГЧП. Агентство оказывает поддержку отраслевым министерствам в выявлении, разработке, проведении тендеров и финансировании проектов ГЧП.

Теги:
бизнес, Инвестиции, Узбекистан, Сайт



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