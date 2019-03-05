Агентство по развитию ГЧП запустило свой сайт

На портале уже представлена информация о нескольких проектах для бизнеса.

ТАШКЕНТ, 5 мар — Sputnik. Начал работу сайт Агентства по развитию государственно-частного партнерства (ГЧП).

"Данный портал является прозрачным и централизованным информационным ресурсом для потенциальных инвесторов, которые находятся в поиске высококачественных проектов ГЧП", — сообщается на портале.

Пока на сайте опубликована информация о девяти проектах для бизнеса, в числе которых строительство дороги в Сырдарьинской области, модернизация аэропортов, открытие 39 центров гемодиализа в Ташкентской, Самаркандской и Джизакской областях.

Сайт еще работает в тестовом режиме, поэтому не все его разделы полностью переведены на узбекский и русский языки.

© https://www.pppda.uz/ru/ Агентство по развитию ГЧП обзавелось сайтом

Агентство по развитию государственно-частного партнерства было создано осенью 2018 года. Оно определяет единую политику ГЧП в Узбекистане, рассматривает проекты, согласует тендерную документацию и соглашения о ГЧП. Агентство оказывает поддержку отраслевым министерствам в выявлении, разработке, проведении тендеров и финансировании проектов ГЧП.