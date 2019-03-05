Проекты в Узбекистане сильно повлияли на финансовые результаты "Лукойла"

Капитальные затраты компании в 2018 году снизились, а вот чистая прибыль чистая прибыль по МСФО, приходящаяся на акционеров, выросла.

ТАШКЕНТ, 5 мар - Sputnik. Одной из главных причин снижения на 11,7% капитальных затрат "Лукойла" в 2018 году стало сокращение инвестиций в газовые проекты в Узбекистане в связи с завершением основных строительных работ, следует из материалов компании.

Капзатраты по итогам прошлого года снизились до 451,5 миллиарда рублей, говорится в отчете компании по МСФО.

"Снижение в основном обусловлено сокращением инвестиций в газовые проекты в Узбекистане в связи с завершением основных строительных работ, что было частично нивелировано ростом капитальных затрат в сегменте "переработка" в связи с началом строительства комплекса замедленного коксования на НПЗ в Нижнем Новгороде", - говорится в материалах.

© Sputnik / Алексей Никольский "Лукойл" увеличил добычу газа в Узбекистане

Как уточняется в отчете, в четвертом квартале 2018 года капитальные затраты увеличились на 1,7% по сравнению с предыдущим кварталом и составили 113,3 миллиарда рублей.

При этом чистая прибыль "Лукойла" по МСФО, приходящаяся на акционеров, в 2018 году выросла в 1,5 раза по сравнению с предыдущим годом и составила 619,2 миллиарда рублей. Показатель EBITDA (объем прибыли предприятия без учета расходов на уплату процентов по займам, налога на прибыль и амортизационных отчислений) в 2018 году вырос в 1,3 раза, до 1,115 триллиона рублей. Выручка от реализации увеличилась на 35,4% и составила 8,036 триллиона рублей.

"Положительное влияние на динамику EBITDA оказали увеличение доли высоко-маржинальных объемов в структуре добычи нефти, рост добычи газа в Узбекистане, рост добычи нефти в России во втором полугодии 2018 года, снижение удельных расходов на добычу, а также увеличение объемов реализации через премиальные каналы сбыта. Помимо вышеуказанных факторов росту EBITDA способствовали увеличение цен на углеводороды и ослабление рубля", - отмечается в сообщении.

REUTERS / Olesya Astakhova Проекты в Узбекистане позволили "Лукойлу" увеличить добычу газа в 2018 году

Напомним, "Лукойл" работает в Узбекистане над реализацией двух проектов на условиях соглашений о разделе продукции — это "Кандым-Хаузак-Шады" и разработка месторождения юго-западного Гиссара.

Компания ввела в эксплуатацию Кандымский газоперерабатывающий комплекс (КГПК), расположенный в Бухарской области Узбекистана, в апреле прошлого года. В проект вложили более 3,4 миллиарда долларов.

В рамках этих двух проектов "Лукойл" планирует к 2020 году добывать до 18 миллиардов кубометров газа, а объем инвестиций довести до восьми миллиардов долларов.