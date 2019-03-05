Аграрии Узбекистана обменяются опытом на выставке в Ташкенте

ТАШКЕНТ, 5 мар — Sputnik. В "Узэкспоцентре" 13-15 марта пройдет 14-я международная выставка "Сельское хозяйство – AgroWorld Uzbekistan 2019". В ней примут участие представители 150 компаний из 20 стран мира.

"Экспоненты представят оборудование и технологии для животноводства, птицеводства и тепличных хозяйств, решения для комбикормовой и зерновой промышленности. Более 60 участников, дебютанты, производители оборудования для различных секторов аграрной промышленности", — сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства республики.

На второй день выставки запланирован День фермеров. Аграрии из областей страны съедутся в Ташкент, чтобы наладить связи с производителями и поставщиками представленной на выставке продукции.

В октябре прошлого года в рамках первого Форума межрегионального сотрудничества России и Узбекистана в Ташкенте прошла сельскохозяйственная выставка "Сельское хозяйство как приоритетное направление развития российско-узбекистанских отношений". В ней участвовали более 150 предприятий из 16 регионов России.

В Узбекистан с любовью: что привезли в Ташкент российские производители >>>