В Наманганской области появится современное семеноводческое предприятие

Предприятие будет заготавливать, в частности, семена хлопчатника и зерновых колосовых культур.

ТАШКЕНТ, 6 мар — Sputnik. В Мингбулакском районе Наманганской области планируется построить семеноводческое предприятие по заготовке, в частности, семян хлопчатника и зерновых колосовых культур. Оно будет создано на базе фермерского хозяйства Art soft tex claster при учредительстве Мининноваций и ООО "Наманган момик сочиклари".

Стоимость проекта — 8,5 миллиона долларов. Работу получат 130 человек.

Новое предприятие будет оборудовано лабораторией для приема, очистки, калибровки, обработки, упаковки и хранения семян. Планируется наладить сотрудничество с восемью научными учреждениями по селекции и семеноводству. К предприятию будут прикреплены пять молодых ученых.

В этом году Art soft tex claster заготовит 7095 тонн качественных семян, в том числе семян хлопчатника — 1845 тонн, пшеницы — 5000 тонн. На экспорт отправят полторы-две тонны семян.