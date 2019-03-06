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Рисовый колос во время уборки

В Наманганской области появится современное семеноводческое предприятие

© Sputnik / Виталий Тимкив
Экономика
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Предприятие будет заготавливать, в частности, семена хлопчатника и зерновых колосовых культур.

ТАШКЕНТ, 6 мар — Sputnik. В Мингбулакском районе Наманганской области планируется построить семеноводческое предприятие по заготовке, в частности, семян хлопчатника и зерновых колосовых культур. Оно будет создано на базе фермерского хозяйства Art soft tex claster при учредительстве Мининноваций и ООО "Наманган момик сочиклари".

Стоимость проекта — 8,5 миллиона долларов. Работу получат 130 человек.

Новое предприятие будет оборудовано лабораторией для приема, очистки, калибровки, обработки, упаковки и хранения семян. Планируется наладить сотрудничество с восемью научными учреждениями по селекции и семеноводству. К предприятию будут прикреплены пять молодых ученых.

В этом году Art soft tex claster заготовит 7095 тонн качественных семян, в том числе семян хлопчатника — 1845 тонн, пшеницы — 5000 тонн. На экспорт отправят полторы-две тонны семян.

Теги:
Наманганская область, семена, Сельское хозяйство



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