В UzCard назвали причины сбоя в системе

ТАШКЕНТ, 7 мар - Sputnik. В работе системы UzCard в Узбекистане произошел сбой, сообщили Sputnik в компании.

Ошибка в системе была вызвана слишком большим количеством транзакций.

Работу UzCard восстановят в течение ближайших трех часов.

Тем временем многие пользователи соцсетей в Узбекистане шутили, что сбой в системе призван сэкономить деньги мужчин, собиравшихся потратить их на подарки к Международному женскому дню, который отмечается 8 марта.

Напомним, в сентябре прошлого года в работе системы произошел сбой, лишивший пользователей возможности расплачиваться картой в течение почти двух суток.