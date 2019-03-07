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Uzcard

В UzCard назвали причины сбоя в системе

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Экономика
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Работу UzCard должны восстановить в течение ближайших трех часов.

ТАШКЕНТ, 7 мар - Sputnik. В работе системы UzCard в Узбекистане произошел сбой, сообщили Sputnik в компании.

Ошибка в системе была вызвана слишком большим количеством транзакций.

Работу UzCard восстановят в течение ближайших трех часов.

Тем временем многие пользователи соцсетей в Узбекистане шутили, что сбой в системе призван сэкономить деньги мужчин, собиравшихся потратить их на подарки к Международному женскому дню, который отмечается 8 марта.

Напомним, в сентябре прошлого года в работе системы произошел сбой, лишивший пользователей возможности расплачиваться картой в течение почти двух суток.




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