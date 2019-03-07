Право предпринимателей самостоятельно сдавать выручку банкам узаконили

ТАШКЕНТ, 7 мар - Sputnik. Предприниматели и организации получили возможность самостоятельно сдавать выручку в кассы банка, следует из изменений и дополнений, внесенных в законодательство.
По данным Минюста, хозяйствующие субъекты, имеющие дневную наличную выручку свыше 20-кратного минимального размера заработной платы, сдают ее ежедневно в кассы банков через службу инкассации либо самостоятельно. Те, у кого выручка меньше 20-кратного размера, сдают ее в кассы банков через службу инкассации в определяемые ими периоды либо самостоятельно.
Ранее передача денег самостоятельно не подразумевалась.
Прекращена деятельность специальных отделений по мониторингу выдачи наличных денежных средств в коммерческих банках.
Также отменены такие санкции, применяемые Центральным банком, финансовыми и налоговыми органами, в случаях сокрытия предприятиями выручки в иностранной валюте, как административные штрафы и привлечение к ответственности должностных лиц за неприменение соответствующих мер по отношению к нарушителю.
Ранее в Узбекистане отменили штрафы для банков за прием у предпринимателей самостоятельно принесенной выручки.