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Мясо на базаре, архивное фото

Узбекистан просит Россию отменить мясо-молочный запрет

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Экономика
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Российская сторона готова рассмотреть данный вопрос, изучив эпидемиологическую ситуацию в Узбекистане.

ТАШКЕНТ, 7 мар — Sputnik. Узбекистан просит отменить карантинный запрет на ввоз переработанной мясо-молочной продукции в Россию.

Об этом говорится в материалах по итогам встречи руководителей рабочих органов узбекско-российской межправительственной комиссии, передает РИА Новости.

Фрукты
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Россельхознадзор разрешил вывозить из Узбекистана фрукты в ручной клади

Запрет действует с 2003 года в связи с опасностью заболевания животных ящуром в Узбекистане.

Указывается, что заместитель министра сельского хозяйства РФ Сергей Левин выразил готовность оказать содействие в рассмотрении российской стороной данного вопроса.

"Госкомветеринарии Узбекистана предложено вновь направить информацию об эпидемиологической ситуации в Узбекистане и в случае необходимости разработать совместную программу по борьбе с ящуром", - уточняется в документе.

Ранее стало известно, что Россельхознадзор отменил многолетний запрет на провоз в ручной клади из Узбекистана свежих овощей, фруктов и сухофруктов весом не более 5 килограммов. Запрет был введен в 2012 году из-за многочисленных случаев ввоза вместе с продукцией вредных карантинных организмов.

Теги:
Экономика, Узбекистан, Россия



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