Доля в "Узбекугле" перейдет в доверительное управление россиянам

ТАШКЕНТ, 10 мар — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление "О мерах по повышению эффективности управления акционерным обществом "Узбекуголь", сообщает Минюст республики в своем Telegram-канале.
До передачи акций в доверительное управление, при согласовании с "Прогрессгортех", "Узбекуголь" может заключать прямые договоры на поставки на основе самых оптимальных предложений на приобретение рудно-транспортной и вспомогательной техники, технологического оборудования, прошедших соответствующие экспертизы, без проведения тендерных торгов.