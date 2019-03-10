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Карьерный экскаватор на каменноугольном разрезе

Доля в "Узбекугле" перейдет в доверительное управление россиянам

© Sputnik / Александр Кряжев
Экономика
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Для доверительного управления будет привлечено дочернее предприятие ООО "Прогрессгортех".

ТАШКЕНТ, 10 мар — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление "О мерах по повышению эффективности управления акционерным обществом "Узбекуголь", сообщает Минюст республики в своем Telegram-канале. 

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© Sputnik / Александр Кряжев
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Для доверительного управления будет привлечено дочернее хозяйственное общество — доверительный управляющий ООО "Прогрессгортех" (Россия). "Дочка" получит 45% акций.

До передачи акций в доверительное управление, при согласовании с "Прогрессгортех", "Узбекуголь" может заключать прямые договоры на поставки на основе самых оптимальных предложений на приобретение рудно-транспортной и вспомогательной техники, технологического оборудования, прошедших соответствующие экспертизы, без проведения тендерных торгов.




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