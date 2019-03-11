Доллар и евро подешевели к суму: ЦБ Узбекистана опубликовал курс валют

ТАШКЕНТ, 11 мар - Sputnik. Центральный банк Узбекистана опубликовал новые курсы валют, которые будут действовать с 12 марта.
Доллар на этой неделе продолжает свое падение. Американская валюта опустилась на 18 сумов 86 тийинов. С завтрашнего дня один доллар будет стоить 8374 сума 10 тийинов.
Евро на этой неделе также упал. Стоимость европейской валюты снизилась до 9410 сумов 81 тийина, сократившись на 135 сумов 34 тийина по сравнению с прошлой неделей.
Российский рубль незначительно упал. Его стоимость снизилась на один сум 14 тийинов и составила 126 сумов 18 тийинов.