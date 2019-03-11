Доллар и евро подешевели к суму: ЦБ Узбекистана опубликовал курс валют

Американская валюта опустилась на 18 сумов 86 тийинов. С завтрашнего дня один доллар будет стоить 8374 сума 10 тийинов.

ТАШКЕНТ, 11 мар - Sputnik. Центральный банк Узбекистана опубликовал новые курсы валют, которые будут действовать с 12 марта.

Доллар на этой неделе продолжает свое падение. Американская валюта опустилась на 18 сумов 86 тийинов. С завтрашнего дня один доллар будет стоить 8374 сума 10 тийинов.

© ЦБ Узбекистана Доллар и евро подешевели к суму: ЦБ Узбекистана опубликовало курс валют

Евро на этой неделе также упал. Стоимость европейской валюты снизилась до 9410 сумов 81 тийина, сократившись на 135 сумов 34 тийина по сравнению с прошлой неделей.

Российский рубль незначительно упал. Его стоимость снизилась на один сум 14 тийинов и составила 126 сумов 18 тийинов.