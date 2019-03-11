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Табло курса доллара в витрине операционной кассы

Доллар и евро подешевели к суму: ЦБ Узбекистана опубликовал курс валют

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Экономика
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Американская валюта опустилась на 18 сумов 86 тийинов. С завтрашнего дня один доллар будет стоить 8374 сума 10 тийинов.

ТАШКЕНТ, 11 мар - Sputnik. Центральный банк Узбекистана опубликовал новые курсы валют, которые будут действовать с 12 марта.

Доллар на этой неделе продолжает свое падение. Американская валюта опустилась на 18 сумов 86 тийинов. С завтрашнего дня один доллар будет стоить 8374 сума 10 тийинов.

Доллар и евро подешевели к суму: ЦБ Узбекистана опубликовало курс валют
© ЦБ Узбекистана
Доллар и евро подешевели к суму: ЦБ Узбекистана опубликовало курс валют

Евро на этой неделе также упал. Стоимость европейской валюты снизилась до 9410 сумов 81 тийина, сократившись на 135 сумов 34 тийина по сравнению с прошлой неделей.

Российский рубль незначительно упал. Его стоимость снизилась на один сум 14 тийинов и составила 126 сумов 18 тийинов.

Теги:
Экономика (наука), Экономика, Курс валют, валюта, Узбекистан, Узбекистан



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