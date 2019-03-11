Канада изучит на золото три площадки в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 11 мар – Sputnik. Канадская золотодобывающая B2Gold изучит три перспективные площади в Навоийской области Узбекистана, сообщает узбекский МИД.

© Sputnik / Евгений Епанчинцев Перевернуть руками горы: как искали и ищут золото в Узбекистане

По данным министерства, делегация Узбекистана во главе с председателем Госкомитета по геологии и минеральным ресурсам (Госкомгео) Бобиром Исламовым приняла участие в международной горной выставке (PDAC) в Торонто, организованной Ассоциацией горняков и геологоразведчиков Канады.

Турция будет разрабатывать месторождения золота и вольфрама в Узбекистане

В ходе выставки была достигнута договоренность с B2Gold о геологическом изучении трех перспективных золоторудных месторождений в Навоийской области, отмечает МИД.

"На полях PDAC состоялась официальная церемония подписания соответствующего соглашения", - говорится в сообщении на сайте министерства.

По данным ведомства, объем инвестиций канадской компании на первом этапе составит два миллиона долларов. А при успешной реализации проекта B2Gold готова многократно повысить объем инвестиций и приступить к добыче, добавили в МИДе Узбекистана.

Ранее Госкомгео сообщал, что прирост запасов золота в Узбекистане в 2020-2024 годах может составить 474 тонны (по категории C1+C2), их стоимость оценивается в 18,75 миллиарда долларов. При этом основной объем работ планируется проводить в районе Центральных Кызылкумов в Навоийской области, а также в Самаркандской и Ташкентской областях.

По данным госкомитета, на 1 января 2018 года запасы золота (С1+С2) в Узбекистане составляли 5,99 тысячи тонн, добыча металла по итогам 2017 года составила 89,9 тонны. В настоящий момент добычу золота в республике осуществляют ГП "Навоийский горно-металлургический комбинат" (НГМК) и АО "Алмалыкский горно-металлургический комбинат" (АГМК, Ташкентская область).