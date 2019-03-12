Узбекистан хочет закупать поезда и электрички в Швейцарии

ТАШКЕНТ, 12 мар - Sputnik. Узбекистан предложил швейцарской компании Stadler организовать производство пассажирских вагонов в Узбекистане, сообщает пресс-служба АО "Узбекистон темир йуллари".

Обсуждались также дальнейшие перспективы по налаживанию экспорта в регионы Центральной Азии и другие проекты.

Узбекская сторона предложила внедрить современную технику и технологии компании Stadler на промышленных предприятиях железнодорожной сферы страны, а также поставлять из Швейцарии комплектующие и основные тяговые системы электровозов. Речь шла и об эксплуатации в Узбекистане современных поездов метро и электричек швейцарского производства.

По завершении переговоров достигнута договоренность о развитии взаимовыгодного двустороннего сотрудничества.