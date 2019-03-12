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Подвижной состав на путях сортировочной станции

Узбекистан хочет закупать поезда и электрички в Швейцарии

© Sputnik / Игорь Онучин
Экономика
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В акционерном обществе "Узбекистон темир йуллари" состоялась встреча с представителями швейцарской компании Stadler.

ТАШКЕНТ, 12 мар - Sputnik. Узбекистан предложил швейцарской компании Stadler организовать производство пассажирских вагонов в Узбекистане, сообщает пресс-служба АО "Узбекистон темир йуллари".

Обсуждались также дальнейшие перспективы по налаживанию экспорта в регионы Центральной Азии и другие проекты.

Узбекская сторона предложила внедрить современную технику и технологии компании Stadler на промышленных предприятиях железнодорожной сферы страны, а также поставлять из Швейцарии комплектующие и основные тяговые системы электровозов. Речь шла и об эксплуатации в Узбекистане современных поездов метро и электричек швейцарского производства.

По завершении переговоров достигнута договоренность о развитии взаимовыгодного двустороннего сотрудничества.




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