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Плодоовощная ярмарка в Ташкенте

Россия расширила "зеленый коридор" для сельхозпродукции Узбекистана

Sputnik / Стрингер
Экономика
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Кроме того, стороны намерены наладить электронный обмен информацией между контролирующими органами двух стран — чтобы упростить прохождение фитосанитарного контроля.

ТАШКЕНТ, 12 мар — Sputnik. Россия включила четыре дополнительных пункта в "зеленый коридор" с Узбекистаном, теперь в него входят Астрахань, Дзержинск, Санкт-Петербург и Коломна. Таким образом, режим упрощенного таможенного оформления отныне действует в 11 городах РФ.

Как сообщили в пресс-службе Минсельхоза республики по итогам третьего заседания узбекско-российской рабочей группы по сельскому хозяйству, стороны также намерены наладить электронный обмен информацией между контролирующими органами двух стран — чтобы упростить прохождение фитосанитарного контроля.

Прилавок с фруктами и овощами
© Sputnik / Евгений Биятов
Поставки овощей и фруктов из Узбекистана в Россию могут вырасти втрое
Кроме того, участники встречи договорились о создании в регионах Узбекистана и РФ оптово-распределительных центров. 

Российская сторона заявила о готовности интегрировать проектируемые в республике центры в сеть "РосАгроМаркета". Это позволит организовать крупные поставки узбекской плодоовощной продукции напрямую на оптовые рынки и в торговые сети РФ. 

Ранее стало известно, что Россия и Узбекистан разработают "дорожную карту" в сфере агропромышленного комплекса.

Напомним, в прошлом году товарооборот сельхозпродукции и продовольствия между странами увеличился более чем на 20% — почти до 555 миллионов долларов.

Теги:
Узбекистан, Зеленый коридор, Экономика, Сельское хозяйство, Россия



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