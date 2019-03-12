Президент посоветовал производителям, как лучше вести бизнес

По словам главы государства, следует снижать себестоимость продукции и выходить на мировые рынки.

ТАШКЕНТ, 12 мар – Sputnik. В рамках инспекционной поездки в Навоийскую область президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев ознакомился с производством изделий из горных пород на предприятии "Мармаробод" в Нуратинском районе.

В ходе своего предыдущего визита в Навоийскую область глава государства поручил организовать подобное предприятие, так как на внешнем рынке возрос спрос на декоративный камень, а Нуратинский район богат крупными залежами этого сырья.

© Фото: пресс-служба президента Узбекистана Шавкат Мирзиёев ознакомился с производством изделий из горных пород на предприятии "Мармаробод" в Нуратинском районе

В результате в степи появилось современное производство площадью 6 гектаров с оборудованием из-за рубежа, сообщает пресс-служба президента. Предприятие способно перерабатывать в год 24 тысячи квадратных метров гранита. И все это лишь первый этап проекта.

На второй стадии намечено наладить добычу и переработку природного камня по кластерной системе. Это позволит расширить ассортимент, производить в год 3 миллиона квадратных метров продукции на 250 миллиардов сумов, а также довести годовой экспорт до 10 миллионов долларов.

Знакомясь с продукцией предприятия, Шавкат Мирзиёев отметил ее качество, которое не уступает мировым аналогам. Он призвал производителей снижать себестоимость продукции и выводить ее на внешние рынки путем применения эффективных технологий, сокращения транспортных затрат.

Здесь же состоялась презентация рассчитанных на 2019-2020 годы проектов по производству строительных материалов, налаживанию промышленного производства скульптур из мрамора совместно с китайскими инвесторами, развитию поселка Газган Нуратинского района в соответствии с его генеральным планом.

Президент предложил проложить сюда железную дорогу для развития инфраструктуры и промышленности территории.