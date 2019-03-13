Выставка Oil & Gas Uzbekistan - 2019 соберет представителей 74 компаний

Oil & Gas Uzbekistan - 2019 — крупнейшее событие нефтегазового сектора республики. Его организаторами являются международная выставочная компания Iteca Exhibitions и группа компаний ITE.

ТАШКЕНТ, 13 мар — Sputnik. Участие в 23-й Международной выставке и конференции Oil & Gas Uzbekistan - 2019 ("Нефть и газ Узбекистана – 2019") подтвердили 74 компании из 14 стран, сообщили в пресс-службе "Узбекнефтегаза".

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На мероприятия, которые пройдут в Ташкенте с 15 по 17 мая, приедут представители Австрии, Азербайджана, Германии, Италии, Казахстана, КНР, Южной Кореи, Монако, России, Сингапура, Турции, Узбекистана, Украины и Швейцарии.

Выставка объединяет следующие тематические разделы: "Геология и геофизика", "Добыча нефти и газа", "Транспортировка и хранение", "Переработка нефти и газа, нефтехимия и газохимия", "Промышленная экологическая и пожарная безопасность, охрана труда", "Автоматизация и КИП", "Информационно-коммуникационные технологии", "Энергетическое и электротехническое оборудование".

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Как отметили в пресс-службе "Узбекнефтегаза", OGU позволяет развивать взаимодействие между правительством Узбекистана, профильными министерствами, ведомствами и представителями нефтегазовых компаний.