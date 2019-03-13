Казахстан хочет проложить нефтепровод в Узбекистан

Через новую трубу РК планирует поставлять до пяти миллионов тонн нефти в Узбекистан.

ТАШКЕНТ, 13 мар – Sputnik. Казахстан хочет проложить в Узбекистан нефтепровод "Шымкент-Джизак" после возведения Джизакского нефтеперерабатывающего завода. Об этом заявил вице-министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков на заседании Комитета Сената по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству.

© Sputnik / Максим Богодвид Британия может профинансировать строительство Джизакского нефтезавода

Он уточнил, что в настоящее время пока проектные работы не проводились.

"Мы провели только технические переговоры и ждем окончательного решения в отношении строительства Джизакского завода в Узбекистане", - цитирует вице-министра агентство "Казинформ".

Нефтепровод намерены строить за счет привлекаемых заемных средств.

Строительство нового современного нефтеперерабатывающего комплекса в Джизакской области пока находится на стадии проекта. В настоящее время заключены рамочные соглашения об участии в финансировании проекта с ведущими банками, такими, как корейский Эксимбанк, Государственный банк развития Китая, "Газпромбанк" и "Кредит Свисс".