США и "Узбекнефтегаз" запустят СП по выпуску техгазов на 450 млн долларов

Стороны также изучают возможность организации производства гелия из природного газа на территории республики.

ТАШКЕНТ, 14 мар – Sputnik. Американская Air Products и АО "Узбекнефтегаз" в четверг подписали соглашение о совместном предприятии по производству технических газов стоимостью до 450 миллионов долларов, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики Узбекистана.

© Sputnik / Алексей Никольский "Узбекнефтегаз" за 4 года внедрит новые проекты на сумму $30,4 млрд

"В четверг подписано соглашение об условиях создания совместного предприятия по производству технических газов стоимостью до 450 миллионов долларов", - сказал представитель Минэнерго.

Стороны также подписали меморандум о взаимопонимании по изучению возможности организации производства гелия из природного газа на территории республики.

Делегация Air Products провела переговоры в Министерстве инвестиций и внешней торговли и АО "Узхимпром", где обсудила вопросы участия в организации производства аммиака и карбамида в Сырдарьинской области, добавили в Минэнерго.

В октябре 2018 года Air Products и "Узбекнефтегаз" подписали соглашение о реализации перспективных проектов в области глубокой переработки газов стоимостью два миллиарда долларов. По данным холдинга, в среднесрочной перспективе в стране планируется построить новый газохимический кластер предварительной стоимостью 4,25 миллиарда долларов на основе государственно-частного партнерства.

В состав кластера войдут газохимический комплекс (ГХК) по технологии МТО (methanol to olefins), а также около десяти заводов по переработке полимеров с производством до 300 тысяч тонн готовой продукции. ГХК будет перерабатывать до 1,5 миллиарда кубометров газа и производить 200-250 тысяч тонн полипропилена, 100 тысяч тонн этиленпропиленового каучука, 100 тысяч тонн полиэтилентерефталата и этиленвинилацетата, 100-150 тысяч тонн этиленгликоля и полиэтилена.