Немецкая компания поможет строить эропорт Ташкент-Восточный

Компания Airport consulting partners GmbH Beratende Ingenieure имеет офисы более чем в 30 странах и занимается наблюдением за соответствием гражданской авиации мировым стандартам.

ТАШКЕНТ, 14 мар - Sputnik. Немецкая компания Airport consulting partners GmbH Beratende Ingenieure сформирует совет инженеров для строительно-технического надзора за строительством аэропортного комплекса гражданской авиации на базе аэродрома Ташкент-Восточный.

"Узбекистон темир йуллари" и Airport consulting partners GmbH Beratende Ingenieure по итогам встречи в Ташкенте подписан договор, сообщили в пресс-службе компании.

"Во время заседания стороны были сосредоточены на создании гражданской авиации на международном уровне, в частности на строительстве взлетно-посадочных полос в соответствии с международными требованиями и нормами.", - говорится в сообщении.

Также обсуждались вопросы технической и технологической безопасности, использования новейших технологий при строительстве зданий и сооружений в регионе.

Компания Airport consulting partners GmbH Beratende Ingenieure имеет офисы более чем в 30 странах. Немецкие инженеры участвовали в строительстве многих аэропортов в Европе, Южной Америке и Азии. Компания в основном занимается наблюдением за соответствием гражданской авиации мировым стандартам, предоставляя современные инженерные предложения и проекты.