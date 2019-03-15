Узбекский текстиль будут продавать через британскую онлайн-платформу

Различные мировые бренды смогут покупать продукцию узбекского производителя через эту платформу.

ТАШКЕНТ, 15 мар – Sputnik. Продукцию ассоциации "Узтекстильпром" могут начать продавать через онлайн-платформу британской компании Sewport, сообщает пресс-служба узбекского предприятия.

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Платформа работает с 2017 года и объединяет свыше семи тысяч мировых брендов и тысячи производителей. Через эту платформу компании зарубежных стран безвозмездно рекламируют свою продукцию, обмениваются коммерческими предложениями и подписывают контракты с потенциальными партнерами.

Накануне Sewport и Агентство по рекламе и маркетингу текстильной продукции при Ассоциации "Узтекстильпром" подписали меморандум о взаимовыгодном сотрудничестве.

Британская сторона отметила, что Узбекистан станет первой страной-производителем в Центральной Азии, которая начнет экспорт текстиля через онлайн платформу Sewport.com.

Также британцы выразили готовность обучить узбекские компании пользоваться платформой.