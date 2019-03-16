КФАЭР выделил Узбекистану 30 миллионов долларов

Кредиты будут направлены на финансирование инфраструктурных проектов, включенных в Программу строительства индивидуального жилья в сельской местности в Узбекистане.

ТАШКЕНТ, 16 мар - Sputnik. Совет директоров Кувейтского фонда арабского экономического развития (КФАЭР) одобрил выделение Узбекистану льготной кредитной линии на 30 миллионов долларов, сообщает МИД Узбекистана.

Об этом стало известно по итогам переговоров регионального менеджера по Центральной Азии и Европе КФАЭР Фаваза аль-Адсани и посла Узбекистана в Кувейте Бахромжона Аълоева.

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"Эти кредиты будут направлены на финансирование инфраструктурных проектов, включенных в Программу строительства индивидуального жилья в сельской местности в Узбекистане, которые будут реализованы в Республике Каракалпакстан, Кашкадарьинской, Самаркандской, Сурхандарьинской, Ферганской и Ташкентской областях", – сообщили в пресс-службе МИД.

По итогам переговоров была достигнута договоренность о начале совместной работы по подготовке очередного меморандума о взаимопонимании между правительством Узбекистана и КФАЭР о предоставлении льготных кредитов в 2020-2022 годах для финансирования социальных проектов в нашей стране.

"Узбекистан, благодаря своей устойчивой экономике и кредитоспособности, является одним из надежных партнеров Кувейтского фонда. В период с 1997 года по 2018 год КФАЭР выделил льготные кредиты на 183,1 миллиона долларов для реализации 9 социальных проектов и гранты на 2,4 миллиона долларов для подготовки ТЭО 5 проектов", – отметил Фаваз аль-Адсани.

По его словам, они были использованы на таких направлениях, как улучшение водоснабжения, восстановление ирригационной сети и дренажной системы, оснащение современным медицинским оборудованием районных и городских больниц Республиканского специализированного центра кардиохирургии, развитие инженерной инфраструктуры в сельских массивах и реконструкцию дорог и другие.