Власти Узбекистана подготовили меморандум о режиме внешней торговли

ТАШКЕНТ, 18 мар — Sputnik. Власти Узбекистана подготовили меморандум о внешнеторговом режиме для вступления во Всемирную торговую организацию (ВТО), сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций и внешней торговли. Документ был рассмотрен и утвержден на первом заседании республиканской межведомственной комиссии по работе с ВТО.

© PR-центр Министерства инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан Заседание Республиканской Межведомственной комиссии по работе с ВТО

В конце ноября 2017 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил, что страна возобновила работу по вступлению в организацию. Ранее заместитель генерального директора ВТО Алан Вулф заявлял, что процесс присоединения республики займет около года или двух.

Меморандум о режиме внешней торговли — основа для рассмотрения заявки на вступление страны в ВТО.

Участники заседания также проработали организационные и юридические вопросы проведения переговорного процесса по вступлению Узбекистана в ВТО.

Кроме того, было поручено составить детальный план мероприятий по деятельности рабочих групп по оценке последствий вступления в ВТО, таможенным вопросам, подготовке информации о внутренней поддержке и экспортных субсидиях в сельском хозяйстве, по разработке мер в политике, затрагивающей торговлю услугами, по формированию предложений по тарифным уступкам и иллюстративных вопросов в рамках соглашения по применению санитарных и фитосанитарных мер, соглашения по применению технических барьеров в торговле и соглашения ВТО по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности.

© PR-центр Министерства инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан Заседание Республиканской Межведомственной комиссии по работе с ВТО

В публикации отмечается, что для активизации работы по процессу вступления на постоянной основе будут проводиться семинары для сотрудников соответствующих ведомств, задействованных в юридических и организационных процедурах, с привлечением профильных специалистов и зарубежных экспертов.

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