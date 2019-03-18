СП "Газпрома" и "Узбекнефтегаза" вышло на новые объемы добычи газа

В прошлом году совместное предприятие ввело в эксплуатацию месторождения Чандырской и Акчалакской группы, на которых применены самые современные технологии по разработке.

ТАШКЕНТ, 18 мар – Sputnik. Совместное предприятие NaturalGas-Stream, созданное Gas Project Development Central Asia (дочерняя структура Gazprom International) и "Узбекнефтегазом", вышло на добычу полутора миллиардов кубометров газа в год, сообщил РИА Новости представитель узбекского холдинга.

"На сегодняшний день они вышли на добычу около 4 миллионов кубометров газа в сутки, в годовом исчислении – это полтора миллиарда кубометров", - сказал представитель "Узбекнефтегаза".

Он уточнил, что в 2018 году СП ввело в эксплуатацию месторождения Чандырской и Акчалакской группы, на которых применены самые современные технологии по разработке.

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СП NaturalGas-Stream было создано в конце 2016 года для проведения геологоразведочных работ и разработки газовых месторождений в Устюртском регионе (северо-запад Узбекистана). С узбекской стороны помимо "Узбекнефтегаза" соучредителями СП стали структуры холдинга - ООО "Мубарекнефтегаз" и ООО "Устюртгаз", с зарубежной - структуры "Газпрома", Altmax Holding Ltd, зарегистрированная на Кипре. Долевое участие не раскрывается.

Мощности "Узбекнефтегаза" позволяют сейчас обеспечивать добычу природного газа в объеме порядка 70 миллиардов кубометров и жидких углеводородов в объеме 8 миллионов тонн в год. Однако из-за истощения запасов и технологических потерь производство углеводородов за последние 15 лет существенно упало. По данным официальной статистики, добыча нефти в Узбекистане в 2018 году по сравнению с 2017 годом снизилась на 8,2% - до 746,4 тысячи тонн, природного газа — выросла на 6,1%, до 59,842 миллиарда кубометров.