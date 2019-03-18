Узбекско-американский бизнес-форум пройдет в Вашингтоне в октябре

ТАШКЕНТ, 18 мар — Sputnik. В Вашингтоне в октябре пройдет узбекско-американский бизнес-форум, сообщили в пресс-службе МИД республики. Мероприятие соберет представителей ведущих компаний США в сферах сельского хозяйства, энергетики, инфраструктурного развития, высоких технологий, медицины, транспорта и других.

Соответствующая договоренность была достигнута с председателем Американо-Узбекской торговой палаты (АУТП) Каролин Лэмм по итогам брифинга, посвященного достижениям экономики Узбекистана, который прошел в Вашингтоне.

© Facebook / МИД Узбекистана В Вашингтоне состоялся брифинг для представителей американского бизнес-сообщества

"С представителями Министерства торговли США обсужден вопрос организации в июне торговой миссии американских компаний в Узбекистан. Участники из числа компаний США заявили, что намерены расширить свое присутствие на рынке Узбекистана, а представители ведущих международных банков — о готовности поддержать эти стремления", — отметили в МИД.

Напомним, за девять месяцев прошлого года Узбекистан и США увеличили взаимный товарооборот почти в два раза — до 332 миллионов долларов.

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В начале марта президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев встретился с министром экономического развития России Максимом Орешкиным. Как отметили в пресс-службе главы государства, сотрудничество между странами в торгово-экономической, инвестиционной, научно-технической и культурно-гуманитарной сферах вышло на беспрецедентный уровень. Так, по итогам 2018 года рост взаимной торговли превысил 20 процентов и достиг почти 6 миллиардов долларов.