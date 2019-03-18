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"Космические" носки: российская фабрика откроет производство в Намангане

© Sputnik / Юрий Простяков
Экономика
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Фабрика "Наше" поставляет носки для российских космонавтов и олимпийской сборной РФ.

ТАШКЕНТ, 18 мар — Sputnik. В Намангане откроется производство чулочно-носочных изделий российской фабрики "Наше", сообщили в пресс-службе МИД Узбекистана. 

В церемонии закладки символического камня приняли участие первый заместитель премьер-министра Узбекистана Ачилбай Раматов, хоким Наманганской области Хайрулло Базаров, замминистра иностранных дел Алишер Абдуалиев, руководители города Намангана и представители фабрики "Наше".

По данным пресс-службы МИД, объем прямых инвестиций в строительство и ввод фабрики в эксплуатацию составит более 1,6 миллиона долларов США. Будут созданы 300 новых рабочих мест.

Смоленская фабрика "Наше" была основана в 1953 году. Ее самая известная продукция — носки из стопроцентного хлопка, которые сегодня экспортируются в 21 страну. Предприятие поставляет носки для российских космонавтов и олимпийской сборной РФ, а также сотрудничает с художником-модельером Вячеславом Зайцевым.  

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Теги:
Россия, Наманган



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