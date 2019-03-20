17:34 20 Марта 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB129.09
  • EUR9488.13
  • USD8378.04
Поиск
Акция GM Uzbekistan Автосалон под открытым небом

GM Uzbekistan: никаких доплат в автосалоне быть не должно

GM Uzbekistan
Экономика
Получить короткую ссылку
267 0 0

При получении автомобиля у дилерского предприятия покупатели должны заплатить только за счет-справку.

ТАШКЕНТ, 20 мар - Sputnik. Компания GM Uzbekistan напомнила покупателям, что автосалоны не имеют права требовать у них дополнительных оплат при покупке автомобиля.

Как отметили в компании, во время получения автомобиля у дилерского предприятия нужно заплатить только 25 тысяч сумов за счет-справку.

"Требования сотрудников автосалона дополнительной платы за какие-либо другие услуги — подписку, перегон автомобиля и другие — являются неправомерными", - отметили в GM Uzbekistan.

Во всех спорных ситуациях покупатели могут позвонить по телефону доверия автопроизводителя.




Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев встречает в аэропорту Ташкента Нурсултана Назарбаева
Большой друг Узбекистана: кадры встреч Назарбаева с Каримовым и Мирзиёевым
Как будто мой дедушка уходит: казахстанцы об отставке Назарбаева
Казахстанцы неоднозначно восприняли отставку Назарбаева — что говорили люди
Как получить РВП
Три желанных буквы: как получить разрешение на временное проживание

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054