GM Uzbekistan: никаких доплат в автосалоне быть не должно

При получении автомобиля у дилерского предприятия покупатели должны заплатить только за счет-справку.

ТАШКЕНТ, 20 мар - Sputnik. Компания GM Uzbekistan напомнила покупателям, что автосалоны не имеют права требовать у них дополнительных оплат при покупке автомобиля.

Как отметили в компании, во время получения автомобиля у дилерского предприятия нужно заплатить только 25 тысяч сумов за счет-справку.

"Требования сотрудников автосалона дополнительной платы за какие-либо другие услуги — подписку, перегон автомобиля и другие — являются неправомерными", - отметили в GM Uzbekistan.

Во всех спорных ситуациях покупатели могут позвонить по телефону доверия автопроизводителя.