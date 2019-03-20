ЦБ Узбекистана отстранил ряд банков от участия в торгах на валютной бирже

Под санкции Центрального банка республики попали девять коммерческих банков.

ТАШКЕНТ, 20 мар – Sputnik. ЦБ Узбекистана временно отстранил ряд коммерческих банков от участия в торгах на валютной бирже.

Меры приняты в связи с тем, что банки систематически проводили сделки на УзРВБ с нарушениями.

Под санкции ЦБ попали девять банков, среди них: Хамкорбанк, Туркистон банк, Хайтек банк, Универсал банк, Инвест финанс банк, Банк Ипак Йули, Савдогарбанк, Траст банк, Азия Альянс банк

© Flickr / ramon77 За что Центробанк наказал банки Узбекистана многомиллионными штрафами

В сообщении Центробанка уточняется, что к данным учреждениям и ранее применялись меры воздействия за нарушения валютного законодательства. В течение 2018 года и за прошедший период 2019 года банки наказали штрафами на общую сумму в 2,5 миллиарда сумов.

При этом, банки до сих пор могут проводить операции по купле-продаже иностранной валюты на внебиржевом валютном рынке (вне УзРВБ) и обязаны удовлетворять заявки клиентов на покупку иностранной валюты.

В случае отказа коммерческим банком проведения купли-продажи иностранной валюты, клиенты банков могут обратиться в Службу по защите прав потребителей ЦБ.