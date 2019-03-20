Больше узбекистанцев: Южная Корея увеличила квоты на трудоустройство

ТАШКЕНТ, 20 мар - Sputnik. Министерство занятости и труда Республики Корея увеличило квоту на 2019 год для граждан Узбекистана, сообщает Минтруда Узбекистана.
Квота по сравнению с 2019 годом увеличена на 100 человек и составит 3200 человек.
Для обеспечения полный реализации предоставленной квоты создадут реестр соискателей в количестве 4980 человек, 4800 из которых хотели бы работать в индустриальной сфере, а 180 - в сфере услуг. Работу в Корее получат 3200 человек из этого реестра.
По состоянию на 2018 год участниками системы были 16 стран, включая Узбекистан. По данной системе иностранному рабочему предоставляются равные с корейцами и гарантии, предусмотренные трудовым законодательств страны. Ключевым фактором системы свободного найма является то, что правительство Кореи регулирует процесс привлечения иностранных рабочих, а выбирают нужных кандидатов уже сами работодатели.