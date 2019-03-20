20:31 20 Марта 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB129.09
  • EUR9488.13
  • USD8378.04
Поиск
Города мира. Сеул

Больше узбекистанцев: Южная Корея увеличила квоты на трудоустройство

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
Экономика
Получить короткую ссылку
10810

Для обеспечения полный реализации предоставленной квоты создадут реестр соискателей.

ТАШКЕНТ, 20 мар - Sputnik. Министерство занятости и труда Республики Корея увеличило квоту на 2019 год для граждан Узбекистана, сообщает Минтруда Узбекистана.

Квота по сравнению с 2019 годом увеличена на 100 человек и составит 3200 человек.

Для обеспечения полный реализации предоставленной квоты создадут реестр соискателей в количестве 4980 человек, 4800 из которых хотели бы работать в индустриальной сфере, а 180 - в сфере услуг. Работу в Корее получат 3200 человек из этого реестра.

Рукопожатие
Sputnik / Сергей Пятаков
Узбекистан и Южная Корея обсудили график мероприятий на 2019 год
Напомним, в Республике Корея в 2003 году приняли закон "О занятости иностранных граждан", согласно которому в 2004 году параллельно с системой промышленного обучения иностранцев, была внедрена Система разрешения занятости иностранцев (свободный найм).

По состоянию на 2018 год участниками системы были 16 стран, включая Узбекистан. По данной системе иностранному рабочему предоставляются равные с корейцами и гарантии, предусмотренные трудовым законодательств страны. Ключевым фактором системы свободного найма является то, что правительство Кореи регулирует процесс привлечения иностранных рабочих, а выбирают нужных кандидатов уже сами работодатели.




Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев встречает в аэропорту Ташкента Нурсултана Назарбаева
Большой друг Узбекистана: кадры встреч Назарбаева с Каримовым и Мирзиёевым
Где моя тачка, чувак: как коалы выживают в жару - смешное видео
Где моя тачка, чувак: как коалы выживают в жару - смешное видео
Как получить РВП
Три желанных буквы: как получить разрешение на временное проживание

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054