Больше узбекистанцев: Южная Корея увеличила квоты на трудоустройство

ТАШКЕНТ, 20 мар - Sputnik. Министерство занятости и труда Республики Корея увеличило квоту на 2019 год для граждан Узбекистана, сообщает Минтруда Узбекистана.

Квота по сравнению с 2019 годом увеличена на 100 человек и составит 3200 человек.

Для обеспечения полный реализации предоставленной квоты создадут реестр соискателей в количестве 4980 человек, 4800 из которых хотели бы работать в индустриальной сфере, а 180 - в сфере услуг. Работу в Корее получат 3200 человек из этого реестра.

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Напомним, в Республике Корея в 2003 году приняли закон "О занятости иностранных граждан", согласно которому в 2004 году параллельно с системой промышленного обучения иностранцев, была внедрена Система разрешения занятости иностранцев (свободный найм).

По состоянию на 2018 год участниками системы были 16 стран, включая Узбекистан. По данной системе иностранному рабочему предоставляются равные с корейцами и гарантии, предусмотренные трудовым законодательств страны. Ключевым фактором системы свободного найма является то, что правительство Кореи регулирует процесс привлечения иностранных рабочих, а выбирают нужных кандидатов уже сами работодатели.