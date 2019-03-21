В суд Нью-Йорка подан иск против МТС по делу о "взятках в Узбекистане"

МТС обвиняют в нарушении законов США, регулирующих поведение публичных компаний на рынке - в частности, норм Комиссии по ценным бумагам США. Ущерб от действий компании истец предлагает установить в ходе судебного разбирательства.

ТАШКЕНТ, 21 мар - Sputnik. В суд штата Нью-Йорк США подан частный иск к российской телекоммуникационной компании МТС с требованием компенсировать ущерб в результате незаконных действий компании в Узбекистане.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные суда.

Ранее в марте МТС заключила соглашение с комиссией по ценным бумагам и биржам США и американским Минюстом относительно расследования по бывшей дочерней компании оператора в Узбекистане в рамках коррупционных сделок Vimpelcom, МТС и скандинавской TeliaSonera с компанией Takilant, которую связывают с дочерью экс-президента Узбекистана Гульнарой Каримовой.

Компания МТС обязалась выплатить по соглашению около 850 миллионов долларов. Прокуратура Южного округа Нью-Йорка обвиняет Каримову и бывшего гендиректора узбекской дочерней компании МТС ООО "Уздунробита" Бехзода Ахмедова в отмывании денег и получении взятки в 865 миллионов долларов.

Иск к МТС и его руководителям подан в суд Восточного округа Нью-Йорка от имени некоего Шаяна Салима и "других лиц, оказавшихся в похожей ситуации". Истец, в частности, обвиняет МТС, акции которой торгуются на Нью-Йоркской бирже, в том, что компания якобы дезинформировала общественность о ситуации с расследованием, которое вели власти США относительно событий в Узбекистане и которое оказывало прямое влияние на финансовое положение компании.

"Создавалось обманчивое впечатление, что компания не может прогнозировать результаты расследований правительством США операций в Узбекистане, включая возможные штрафы или пени, и что компания сотрудничает с расследованиями", - говорится в иске.

Формально МТС обвиняют в нарушении законов США, регулирующих поведение публичных компаний на рынке - в частности, норм Комиссии по ценным бумагам США. Ущерб от действий компании истец предлагает установить в ходе судебного разбирательства.