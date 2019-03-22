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Сотрудник валютной биржи

ЦБ Узбекистана допустил Трастбанк к валютным торгам

© Sputnik / Алексей Куденко
Экономика
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Накануне ЦБ Узбекистана временно отстранил девять коммерческих банков от участия в торгах на валютной бирже.

ТАШКЕНТ, 22 мар – Sputnik. Трастбанк 20 марта был допущен к валютным торгам в штатном режиме, передает пресс-служба банка.

Здание Центрального банка Узбекистана
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
ЦБ Узбекистана отстранил ряд банков от участия в торгах на валютной бирже

Ранее Центробанк Узбекистана временно отстранил девять банков от участия в торгах на Республиканской валютной бирже по покупке и продаже иностранной валюты. ЦБ заявил, что применил санкции в связи с тем, что банки проводили сделки с нарушениями. 

Как уточняется в сообщении, Трастбанк возобновил участия в торгах "после тщательного изучения регулятором сложившихся обстоятельств, касающихся операций связанных с осуществлением сделок на валютной бирже".

Теги:
валюта, Центральный банк, Узбекистан



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