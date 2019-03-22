ЦБ Узбекистана допустил Трастбанк к валютным торгам

ТАШКЕНТ, 22 мар – Sputnik. Трастбанк 20 марта был допущен к валютным торгам в штатном режиме, передает пресс-служба банка.
Ранее Центробанк Узбекистана временно отстранил девять банков от участия в торгах на Республиканской валютной бирже по покупке и продаже иностранной валюты. ЦБ заявил, что применил санкции в связи с тем, что банки проводили сделки с нарушениями.
Как уточняется в сообщении, Трастбанк возобновил участия в торгах "после тщательного изучения регулятором сложившихся обстоятельств, касающихся операций связанных с осуществлением сделок на валютной бирже".