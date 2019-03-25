Узбекистан ожидает поставок роботизированных грузовиков "БелАЗа"

ТАШКЕНТ, 25 мар - Sputnik. Навоийский горно-металлургический комбинат и "Узбекуголь" в ближайшие три месяца получат 20 новейших роботизированных грузовиков "Белаз".

Цифровизацию грузовиков осуществит ведущий российский разработчик и поставщик роботизированных систем для горнодобывающей промышленности ВИСТ ("дочка" ГК "Цифра").

"На данный момент основными потребителями роботизированных и цифровых систем в горнодобывающей отрасли в Узбекистане являются Навоийский горно-металлургический комбинат и Алмалыкский горно-металлургический комбинат, а также "Узбекуголь". Они же главные потребители промышленного транспорта, в частности грузовиков "Белаз", роботизацией которых занимается ВИСТ. НГМК и "Узбекуголь" ожидают поставок 20 новейших "Белазов" с системами ВИСТ в ближайшие три месяца", – сообщили в компании.

Устанавливаемая автоматизированная система управления горнотранспортным комплексом "Карьер" позволяет повысить производительность экскаваторно-автосамосвального комплекса на 5-15%. Сокращение затрат на эксплуатацию техники достигает 8%. При этом снижение затрат за счет экономии топлива составляет 5-10%. Длительность нетехнологических простоев сокращается до 80%.

Система позволяет экономить в среднем 1,3 миллиона долларов в год предприятиям с объемом добычи от 10 миллионов тонн. Систему уже используют на более, чем 70 карьерах.