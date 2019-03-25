10:42 25 Марта 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB129.09
  • EUR9488.13
  • USD8378.04
Поиск
Cамосвал БелАЗ – 75710

Узбекистан ожидает поставок роботизированных грузовиков "БелАЗа"

© Sputnik / Виктор Толочко
Экономика
Получить короткую ссылку
0 0 0

Новую технику получат Навоийский горно-металлургический комбинат и "Узбекуголь".

ТАШКЕНТ, 25 мар - Sputnik. Навоийский горно-металлургический комбинат и "Узбекуголь" в ближайшие три месяца получат 20 новейших роботизированных грузовиков "Белаз".

Цифровизацию грузовиков осуществит ведущий российский разработчик и поставщик роботизированных систем для горнодобывающей промышленности ВИСТ ("дочка" ГК "Цифра").

"На данный момент основными потребителями роботизированных и цифровых систем в горнодобывающей отрасли в Узбекистане являются Навоийский горно-металлургический комбинат и Алмалыкский горно-металлургический комбинат, а также "Узбекуголь". Они же главные потребители промышленного транспорта, в частности грузовиков "Белаз", роботизацией которых занимается ВИСТ. НГМК и "Узбекуголь" ожидают поставок 20 новейших "Белазов" с системами ВИСТ в ближайшие три месяца", – сообщили в компании.

Устанавливаемая автоматизированная система управления горнотранспортным комплексом "Карьер" позволяет повысить производительность экскаваторно-автосамосвального комплекса на 5-15%. Сокращение затрат на эксплуатацию техники достигает 8%. При этом снижение затрат за счет экономии топлива составляет 5-10%. Длительность нетехнологических простоев сокращается до 80%.

Система позволяет экономить в среднем 1,3 миллиона долларов в год предприятиям с объемом добычи от 10 миллионов тонн. Систему уже используют на более, чем 70 карьерах.

Теги:
Белорусский автомобильный завод (БелАЗ), Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Гигантская секвойя и буковая аллея из "Игры престолов": самые необычные деревья
Первый международный полумарафон в столице Узбекистана
С пользой для души и тела: как прошел забег в Ташкенте
Самый жаркий день и самая морозная ночь в Ташкенте

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054