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Табло курса евро в витрине операционной кассы

Доллар и евро продолжают расти - курс валют в Узбекистане

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Экономика
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Тема:
Курс доллара и евро к суму в Узбекистане (55)
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Центробанк Узбекистана установил с 25 марта новый обменный курс американской и европейской валют.

ТАШКЕНТ, 25 мар - Sputnik. По информации на понедельник, узбекский сум опять просел по отношению к основным мировым валютам.

Как следует из данных Telegram-канала Центрального банка республики, курс доллара вырос на 11,93 сума и составил 8389,97 сума.

Европейская валюта также прибавила 3,44 сума и стоит теперь 9491,57 сума.

Фунт стерлинга, наоборот, опустился сразу на 51,27 сума – до 11 082,31 сума.

Курс рубля увеличился на 0,63 сума и составил 129,72 сума.

Центральный банк может оказывать воздействие на уровень спроса и предложения иностранной валюты через денежно-кредитную политику посредством сдерживания роста денежной массы и повышения привлекательности активов в национальной валюте, передает пресс-служба Центробанка.

Тема:
Курс доллара и евро к суму в Узбекистане (55)
Теги:
евро, доллары, Курс валют, Узбекистан, Центральный банк



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