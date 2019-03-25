Доллар и евро продолжают расти - курс валют в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 25 мар - Sputnik. По информации на понедельник, узбекский сум опять просел по отношению к основным мировым валютам.
Как следует из данных Telegram-канала Центрального банка республики, курс доллара вырос на 11,93 сума и составил 8389,97 сума.
Европейская валюта также прибавила 3,44 сума и стоит теперь 9491,57 сума.
Фунт стерлинга, наоборот, опустился сразу на 51,27 сума – до 11 082,31 сума.
Курс рубля увеличился на 0,63 сума и составил 129,72 сума.
Центральный банк может оказывать воздействие на уровень спроса и предложения иностранной валюты через денежно-кредитную политику посредством сдерживания роста денежной массы и повышения привлекательности активов в национальной валюте, передает пресс-служба Центробанка.