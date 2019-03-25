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Офис TeliaSonera в Швеции

Конец "узбекского дела": Telia полностью расплатилась за взятки

© Kārlis Dambrāns
Экономика
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Это последний транш по "узбекскому делу" и Telia выполнила все свои финансовые обязательства.

ТАШКЕНТ, 25 мар - Sputnik. Телекоммуникационная корпорация Telia выплатила прокуратуре Нидерландов 208,5 миллионов долларов по соглашению в рамках антикоррупционного расследования, связанного с деятельностью компании в Узбекистане, сообщается на официальном сайте Telia.

По словам компании, это последний транш по "узбекскому делу" и Telia выполнила все свои финансовые обязательства в соответствии с глобальными мировыми соглашениями.

Против компании не будет выдвинуто никаких претензий со стороны прокуратуры Швеции или другого органа, связанного с этим вопросом.

Теги:
Нидерланды, Нидерланды



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