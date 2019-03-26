На биржевом рынке Узбекистана началась торговля драгметаллами

ТАШКЕНТ, 26 мар - Sputnik. Первые сделки по драгметаллам заключены на торговой площадке Узбекской республиканской товарно-сырьевой биржи (УЗРТСБ), сообщила пресс-служба биржи.

Первые сделки заключены по драгоценным металлам, произведенным на АО "Алмалыкский ГМК". В ходе биржевых торгов было реализовано 46,5 килограмма серебра на общую сумму 192,6 миллиона сумов (23 тысячи долларов). В торгах принимали участие производители ювелирных изделий, а также предприятия, имеющие мощности по переработке драгметаллов. В соответствии с условиями торгов, драгоценные металлы, приобретенные на бирже, не подлежат реализации на экспорт.

По данным пресс-службы, сейчас для реализации драгметаллов на внутреннем биржевом рынке открыто два контракта - на слитки из серебра марки Ag-1 с лотом по 500 грамм и на слитки из золота марки Au-1 с лотом по 100 грамм. Стартовая цена на драгоценные металлы определяется на основе последнего утреннего фиксинга Лондонской ассоциации рынка драгоценных металлов в национальной валюте Узбекистана.

В начале марта правительство Узбекистана утвердило положение о порядке реализации драгоценных металлов на биржевых торгах УзРТСБ. Для участия в торгах производителям ювелирных и других изделий необходимо представить бирже лицензию на право осуществления деятельности по производству ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, выдаваемую агентством по драгоценным металлам при Центральном банке республики.

Также с 1 марта этого года разрешена добыча драгметаллов старателями, в том числе физическими лицами. Старатели будут реализовывать добытую продукцию по договорной цене двум госпредприятиям - Навоийскому ГМК и Алмалыкскому ГМК, а также юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, имеющим лицензию на производство ювелирных изделий.

По данным официальной статистики, на 1 января 2018 года запасы золота (С1+С2) в Узбекистане составляли 5,99 тысячи тонн, добыча металла по итогам 2017 года достигла 89,9 тонны.